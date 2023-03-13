Режим Лукашенко попытался отомстить ГПСУ за «повешенье» Валеры. Получилось нелепо — видео

13 марта, 11:26
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Судя по реакции сторонников Лукашенко, троллинг ГПСУ сработал (Фото:t.me/belta_telegramm)

Судя по реакции сторонников Лукашенко, троллинг ГПСУ сработал (Фото:t.me/belta_telegramm)

Беларуская сторона, возмущенная троллингом со стороны украинских пограничников, решила нанести «ответный удар».

Чтобы отомстить за чучело «российского военного» по имени Валера, повешенного бойцами ГПСУ на границе двух стран, режим Александра Лукашенко установил возле пунктов пропуска билборды с нелепой пропагандой.

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В частности, сторонники беларуского диктатора обещают на них «помочь» украинцам найти «настоящих оккупантов», которыми вместо российских захватчиков почему-то указаны «американцы».

t.me/belta_telegramm
Фото: t.me/belta_telegramm

Соответствующие щиты появились в пунктах пропуска Новая Рудня — Выступовичи, Глушкевичи — Майдан Копищанский, Трушино — Вичевка, Верхний Теребежов — Городище, Ольманы — Переброды.

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Кроме того, на мосту в Самари дорогу перегородили огромной вывеской с надписью «Беларусь помнит».

https://twitter.com/tweetsnv/status/1635217291448307713?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Столь острая реакция на «повешенье» Валеры позволяет констатировать, что троллинг украинских военных сработал в полной мере.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Граница Российская агрессия Беларусь Госпогранслужба Украины Провокации Троллинг Война России против Украины

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