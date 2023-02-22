Белорусские пограничники жалуются на «угрожающие» и «непристойные» жесты украинцев 22 февраля, 19:39 Граница Беларуси и Украины (Фото:Скриншот видео Пограничного комитета Беларуси)

Пограничный комитет Беларуси пожаловался, что украинские пограничники минируют сопредельную территорию, а также показывают непристойные жесты.

Об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси.

Там сообщили, что 22 февраля украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорогой пропуска Выступовичи.

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«Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дороге еще одного ряда мин?» — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники также пожаловались на «провокационные действия» со стороны «представителей украинских вооруженных формирований».

«Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и непристойные жесты в адрес белорусских пограничников. Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу», — заявили в Пограничном комитете.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные сохраняют свое присутствие в Беларуси, в том числе вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок пока не обнаружено.