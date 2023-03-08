«Нервы не выдерживают». Данилов ответил на истерические заявления Лукашенко 8 марта, 11:16 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал вчерашние истерические заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который в хамской манере высказался о Владимире Зеленском.



В эфире телемарафона Данилов заявил, что у Лукашенко, и не только у него, «сдают нервы».

«Во-первых, я хочу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, но и на территории России. Они сейчас беснуются, ищут способы решения вопросов, с которыми они хотели быстро закончить», — отметил он.

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По словам секретаря СНБО, «истерика в Беларуси и России будет только усиливаться, мы должны быть к этому готовы».

7 марта Лукашенко заявил о якобы «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на самолет РФ на аэродроме Мачулищи. Он нафантазировал подготовку «теракта» с использованием «высших технологий» якобы во главе с СБУ и ЦРУ. До этого режим Лукашенко отрицал, что самолет был поврежден.

Также Лукашенко резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского: «Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!».