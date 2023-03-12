«Повесили чучело россиянина, назвали Валерой». Белорусские пограничники жалуются, что их запугивают украинские коллеги

12 марта, 15:52
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Белорусские пограничники жалуются, что их пугает чучело (Фото:Скриншот с видео ГПСУ / Telegram)

Белорусские пограничники жалуются, что их пугает чучело (Фото:Скриншот с видео ГПСУ / Telegram)

Белорусские пограничники в эфире гостелевидения жалуются, что их запугивают украинские коллеги, якобы повесившие на границе с Беларусью чучело российского военнослужащего.

«Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом», — рассказал в эфире белорусского телевидения официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

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Он говорит, что это якобы делается с целью устрашения и психологического давления на белорусских пограничников.

Украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся манекена.

«Мы не пугаем, мы намекаем…», — ответили в Госпогранслужбе Украины.

Ранее белорусские пограничники пожаловались на «угрожающие» и «непристойные» жесты со стороны украинских коллег.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Пограничник Война России против Украины провокации на белорусской границе Беларусь война белорусская армия

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