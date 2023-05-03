«Покушение на Путина». Атака беспилотников на Кремль «взорвала» соцсети 3 мая, 15:28 Пользователи уже приступили к «детальному анализу» происшествия (Фото:NV)

В ночь на среду, 3 мая, жители Москвы сообщили о нескольких взрывах в районе Кремля.

Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила о якобы «покушении» на его жизнь, которое, как утверждается, было совершено с помощью беспилотников.

На обнародованных очевидцами кадрах можно увидеть поднимающиеся с территории Кремля клубы дыма и горящий купол с российским флагом.

Видео дня

Позже появилось также видео непосредственно удара одного из БПЛА.



Ответственность за это Москва возложила на украинскую сторону, однако в Киеве эти обвинения пока никак не комментировали.

В свою очередь соцсети уже приступили к своему «экспертному анализу», генерируя при этом самые сумасшедшие теории и мемы.

Стоит отметить, что удар по Кремлю произошел на фоне резкого увеличения количества подобных атак в преддверии предстоящего контрнаступления ВСУ.

Именно из-за целого ряда подобных инцидентов, как, например, взрывы на нефтебазах во временно оккупированном Севастополе и на Тамани, или подрывы железнодорожных путей в Брянской области, российские власти приняли решение отказаться от военных парадов на 9 мая, а шествие так называемого «Бессмертного полка» и вовсе перенесли в ДР Конго.