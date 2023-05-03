«Покушение на Путина». Атака беспилотников на Кремль «взорвала» соцсети

3 мая, 15:28
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Пользователи уже приступили к «детальному анализу» происшествия (Фото:NV)

Пользователи уже приступили к «детальному анализу» происшествия (Фото:NV)

В ночь на среду, 3 мая, жители Москвы сообщили о нескольких взрывах в районе Кремля.

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Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила о якобы «покушении» на его жизнь, которое, как утверждается, было совершено с помощью беспилотников.

На обнародованных очевидцами кадрах можно увидеть поднимающиеся с территории Кремля клубы дыма и горящий купол с российским флагом.

Видео дня

Позже появилось также видео непосредственно удара одного из БПЛА.

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Ответственность за это Москва возложила на украинскую сторону, однако в Киеве эти обвинения пока никак не комментировали.

В свою очередь соцсети уже приступили к своему «экспертному анализу», генерируя при этом самые сумасшедшие теории и мемы.

https://twitter.com/ShadeFlowersArt/status/1653722308710744071
https://twitter.com/AnnaMKyiv/status/1653721588531974144
https://twitter.com/gestaltmalt/status/1653725138297266178
https://twitter.com/YlYuriy/status/1653722153882198019
https://twitter.com/stormBOXua/status/1653729522976522242
https://twitter.com/himarsstrike/status/1653728076516188160
https://twitter.com/sternenko/status/1653735314161119233
https://twitter.com/zloygik/status/1653736196625842176
https://twitter.com/damien_mmm/status/1653735541265821697
https://twitter.com/wasjvcktmichdas/status/1653735809999073280
https://twitter.com/toy_fun17/status/1653736665612013570
https://twitter.com/balance_seeker_/status/1653737446297804800
https://twitter.com/KSwaggest/status/1653741640564060163
https://twitter.com/oberegovskyi/status/1653742011558641665
https://twitter.com/stormBOXua/status/1653741462721290244
https://twitter.com/cwm4w2cz6x/status/1653738901666775040
https://twitter.com/An20202025/status/1653744941519060994
https://twitter.com/ilyaaiz/status/1653744528132636675
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Стоит отметить, что удар по Кремлю произошел на фоне резкого увеличения количества подобных атак в преддверии предстоящего контрнаступления ВСУ.

Именно из-за целого ряда подобных инцидентов, как, например, взрывы на нефтебазах во временно оккупированном Севастополе и на Тамани, или подрывы железнодорожных путей в Брянской области, российские власти приняли решение отказаться от военных парадов на 9 мая, а шествие так называемого «Бессмертного полка» и вовсе перенесли в ДР Конго.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Москва Кремль Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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