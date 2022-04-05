«Ковры, стиральные машины и миксеры». Украинцы обсуждают мародерство российских войск и представляют, какая техника будет на параде РФ 9 мая

5 апреля, 16:33
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Вся другая техника у нас (Фото:Victor Bened/Facebook)

Вся другая техника у нас (Фото:Victor Bened/Facebook)

Вторник, 5 апреля — 41-й день противостояния Украины в полномасштабной войне против России. Весь мир наблюдает за настоящим лицом «2 армии», которая пытает мирное население и воруют из домов украинцев миксеры, телевизоры и даже женское белье. В соцсетях уже представляют, какой именно парад ко Дню победы пройдет в Москве, а НВ собрало несколько постов.

Всех найдем.

Адвокат Виктор Бенед всегда с мемом.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3198262930453631
Слушайте подкаст на эту тему

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач тоже представил парад стиральных машин, миксеров и прочего.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4950169478385868

Потом добавил, что теперь можно даже базар устроить прямо в бункере главы Кремля Владимира Путина.

Видео дня
https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4950145118388304

Вот вам и приоритеты.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/105309582148360

И отличная иллюстрация того, как на самом деле пройдет парад.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/105101378835847

Привезут «герои» гостинцы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395571995904346&id=100063546470730

А здесь ожидания и реальность, которые не сошлись.

https://www.facebook.com/maria.dotsenko.3/posts/4779223758871183

Или это все просто обмен: их оружие — наше женское белье.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6219934068035994

Звучит исторически.

https://twitter.com/stanfromukraine/status/1511248886467338240

Без бутылок никуда.

https://twitter.com/vaskes_rar/status/1510527496135102465

А вот вполне вероятный вариант.

https://twitter.com/OlenaShyriaeva/status/1504446692833247238

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН, которое собирает Великобритания для обсуждения военных преступлений РФ в Украине.

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Мародерство Реакция соцсетей Российско-украинская война

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