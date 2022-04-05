«Ковры, стиральные машины и миксеры». Украинцы обсуждают мародерство российских войск и представляют, какая техника будет на параде РФ 9 мая 5 апреля, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Вся другая техника у нас (Фото:Victor Bened/Facebook)

Вторник, 5 апреля — 41-й день противостояния Украины в полномасштабной войне против России. Весь мир наблюдает за настоящим лицом «2 армии», которая пытает мирное население и воруют из домов украинцев миксеры, телевизоры и даже женское белье. В соцсетях уже представляют, какой именно парад ко Дню победы пройдет в Москве, а НВ собрало несколько постов.

Всех найдем.

Адвокат Виктор Бенед всегда с мемом.

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Журналист Украинской Правды Михаил Ткач тоже представил парад стиральных машин, миксеров и прочего.

Потом добавил, что теперь можно даже базар устроить прямо в бункере главы Кремля Владимира Путина.

Видео дня

Вот вам и приоритеты.

И отличная иллюстрация того, как на самом деле пройдет парад.

Привезут «герои» гостинцы.

А здесь ожидания и реальность, которые не сошлись.

Или это все просто обмен: их оружие — наше женское белье.

Звучит исторически.

Без бутылок никуда.

А вот вполне вероятный вариант.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН, которое собирает Великобритания для обсуждения военных преступлений РФ в Украине.

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

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