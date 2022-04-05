«Ковры, стиральные машины и миксеры». Украинцы обсуждают мародерство российских войск и представляют, какая техника будет на параде РФ 9 мая
Вся другая техника у нас (Фото:Victor Bened/Facebook)
Вторник, 5 апреля — 41-й день противостояния Украины в полномасштабной войне против России. Весь мир наблюдает за настоящим лицом «2 армии», которая пытает мирное население и воруют из домов украинцев миксеры, телевизоры и даже женское белье. В соцсетях уже представляют, какой именно парад ко Дню победы пройдет в Москве, а НВ собрало несколько постов.
Всех найдем.
Адвокат Виктор Бенед всегда с мемом.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач тоже представил парад стиральных машин, миксеров и прочего.
Потом добавил, что теперь можно даже базар устроить прямо в бункере главы Кремля Владимира Путина.
Вот вам и приоритеты.
И отличная иллюстрация того, как на самом деле пройдет парад.
Привезут «герои» гостинцы.
А здесь ожидания и реальность, которые не сошлись.
Или это все просто обмен: их оружие — наше женское белье.
Звучит исторически.
Без бутылок никуда.
А вот вполне вероятный вариант.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН, которое собирает Великобритания для обсуждения военных преступлений РФ в Украине.
НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.
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