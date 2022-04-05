41-й день войны — главное. Россия готовит новое наступление на Харьков, Зеленский сегодня выступит в Совбезе ООН 5 апреля, 08:11 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный российскими обстрелами дом в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Вторник, 5 апреля — 41-й день противостояния Украины в полномасштабной войне против России. Сегодня Владимир Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН, которое собирает Великобритания для обсуждения военных преступлений РФ в Украине.

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

Военные преступления РФ

В Киевской области, где о массовых гражданских убийствах говорит весь мир, задокументировали уже 1200 военных преступлений РФ, по данным МВД. Жителей городков Киевской области призывают не спешить возвращаться на освободившиеся территории. В городах и поселках здесь осталось много растяжек, неразорвавшихся мин и взрывоопасных предметов.

Видео дня

Тем временем анализ спутниковых снимков опроверг заявления России о том, что убийства мирных жителей в Буче якобы произошли после того, как ее военные покинули город, сообщает The New York Times. Обзор видео и спутниковых снимков, на которых видны тела, доказывает, что мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские оккупанты контролировали город.

Доказательства насильственных преступлений продолжают поступать из других освобожденных областей. В Сумской области нашли троих замученных мирных жителей.



Мародерство оккупантов: российские военные, вернувшиеся с севера Украины в Беларусь, отправили оттуда домой уже более 2 тонн вещей, награбленных в украинских семьях.

Обстрелы украинских городов

4 апреля российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в частности — детская больница. Во время этих обстрелов Николаева 10 человек погибли (в том числе ребенок) и 46 ранены.



Также за предыдущие сутки российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области.

Главные бои и направления наступления РФ

По данным Генштаба ВСУ, российские войска перегруппировываются и сосредотачивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник также заявил, что российские оккупанты будут пытаться оцепить группировку Объединенных сил и захватить город Харьков.

По состоянию на 5 апреля российские войска продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

Войска РФ захватили поселок Бражковка в Изюмском районе Харьковской области. «В направлении на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В Белом доме считают, что новая фаза войны России против Украины может длиться месяцами.



Переговоры с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах между Украиной и РФ «есть шансы» на успех.

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