Зеленский выступит на Совбезе ООН 5 апреля, 03:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Совете безопасности ООН 5 апреля.



Об этом украинский лидер сообщил в своих аккаунтах в Facebook и Telegram.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.



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