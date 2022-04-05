Зеленский выступит на Совбезе ООН

5 апреля, 03:06
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Совете безопасности ООН 5 апреля.

Об этом украинский лидер сообщил в своих аккаунтах в Facebook и Telegram.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия ООН Совбез ООН Владимир Зеленский Война России против Украины

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