«Арестович на минималках». Соцсети взорвались мемами после резонансного расследования о Спартаке Субботе

12 апреля, 10:56
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Пользователи провели параллели между Спартаком Субботой и Инструктором UA (Фото:Скриншот из Twitter)

Пользователи провели параллели между Спартаком Субботой и Инструктором UA (Фото:Скриншот из Twitter)

В соцсетях разгорелся скандал из-за обвинений в адрес соведущего YouTube-канала Подкаст-терапія Спартака Субботы, который позиционирует себя как «психотерапевта» и «психиатра».

На портале Свідомі было опубликовано резонансного расследования, согласно которому, блогер занимается мошенничеством, выдавая себя за специалиста в сфере, в которой на самом деле не слишком-то и ориентируется.

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В частности, психотерапевт Илья Полуденный утверждает, что Суббота пять лет выдавал себя за «кандидата наук» еще до защиты диссертации.

Кроме того, в его биографии есть ряд несостыковок, свидетельствующих о возможном вранье о своих «достижениях», в частности, о публикации работ в авторитетной научной базе Scopus.

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Полуденный также утверждает, что у Субботы вообще может не быть медицинского образования, поэтому его «психотерапевтическая практика» является преступлением.

В свою очередь пользователи соцсетей сразу же провели параллели с историей Али Шехайтли (Инструктор UA), который выдавал себя за квалифицированного «военного инструктора», однако был разоблачен Телебаченням Торонто, журналисты которого установили, что на самом деле никакой соответствующей подготовки у него нет, а методы его тренировок, мягко говоря, странные.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/kapitandna/status/1645713397642584069
https://twitter.com/MojoIvan/status/1645798180083363840
https://twitter.com/kooz_ebattrashh/status/1645790872733380610
https://twitter.com/Hey1you2/status/1645764864294416386
https://twitter.com/PopovVolodymyr_/status/1645828559137538050

Вспомнили также и о писателе Дорже Бату, вписавшем в свою биографию «работу в NASA», и бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который и вовсе «эксперт» чуть ли не во всех сферах.

https://twitter.com/diabenko/status/1645728664456245253
https://twitter.com/AgapitSV/status/1645716920363040769
https://twitter.com/tearsmadrigale/status/1645728130076667905
https://twitter.com/pikolomonnik/status/1645862579502305296
https://twitter.com/anntheIV/status/1645722560716308480
https://twitter.com/bluetailblue/status/1645850685689176067

Некоторые сравнивают подобные личности с так называемыми «бизнес-коучами», которые продают свои курсы по «успешному-успеху», при том, что сами они как-либо преуспеть, воспользовавшись собственными рекомендациями, не могут.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0qLEDT4Jy6hq9QbwBzrFUC6Mb7cpX4mCeBT9bmCr5x3vT9RPQbaz4iThnim31ZLTTl
https://twitter.com/Luloo888/status/1645827566060568590
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Остальным же кейс Субботы просто дал повод в очередной раз посмеяться над подобными персонажами.

https://twitter.com/CoffeeMen3/status/1645887032173154307
https://twitter.com/hateandspeech/status/1645905564835397634
https://twitter.com/willie_ua/status/1645816897206665217
https://twitter.com/MykolaDupaGola/status/1645840703505694724
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1645839025675042842
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Психиатрия Психология Мошенники Расследование

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