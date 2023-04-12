«Арестович на минималках». Соцсети взорвались мемами после резонансного расследования о Спартаке Субботе 12 апреля, 10:56 Пользователи провели параллели между Спартаком Субботой и Инструктором UA (Фото:Скриншот из Twitter)

В соцсетях разгорелся скандал из-за обвинений в адрес соведущего YouTube-канала Подкаст-терапія Спартака Субботы, который позиционирует себя как «психотерапевта» и «психиатра».

На портале Свідомі было опубликовано резонансного расследования, согласно которому, блогер занимается мошенничеством, выдавая себя за специалиста в сфере, в которой на самом деле не слишком-то и ориентируется.

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В частности, психотерапевт Илья Полуденный утверждает, что Суббота пять лет выдавал себя за «кандидата наук» еще до защиты диссертации.

Кроме того, в его биографии есть ряд несостыковок, свидетельствующих о возможном вранье о своих «достижениях», в частности, о публикации работ в авторитетной научной базе Scopus.

Полуденный также утверждает, что у Субботы вообще может не быть медицинского образования, поэтому его «психотерапевтическая практика» является преступлением.

В свою очередь пользователи соцсетей сразу же провели параллели с историей Али Шехайтли (Инструктор UA), который выдавал себя за квалифицированного «военного инструктора», однако был разоблачен Телебаченням Торонто, журналисты которого установили, что на самом деле никакой соответствующей подготовки у него нет, а методы его тренировок, мягко говоря, странные.

Фото: Скриншот с Twitter

Вспомнили также и о писателе Дорже Бату, вписавшем в свою биографию «работу в NASA», и бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который и вовсе «эксперт» чуть ли не во всех сферах.

Некоторые сравнивают подобные личности с так называемыми «бизнес-коучами», которые продают свои курсы по «успешному-успеху», при том, что сами они как-либо преуспеть, воспользовавшись собственными рекомендациями, не могут.

Фото: Скриншот с Twitter

Остальным же кейс Субботы просто дал повод в очередной раз посмеяться над подобными персонажами.

Фото: Скриншот с Facebook