Арестовича теперь цитирует Медведев. Что произошло и как бывший советник ОП снова «подкормил» российскую пропаганду 7 февраля, 17:32 Сюжет Алексей Арестович в онлайн-эфире Альфа и Омега (Фото:YouTube-канал Юрия Романенко)

Алексей Арестович, недавно уволившийся с должности внештатного советника Офиса президента после скандальных заявлений о причинах трагедии в Днепре, вновь привлек внимание к своим высказываниям — на сей раз о сценарии "двух Корей" для Украины.

Его новые «идеи» уже подхватила российская пропаганда и был вынужден прокомментировать секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что и где сказал Арестович

Резонанс спровоцировали высказывания Алексея Арестовича, озвученные 2 февраля в эфире онлайн-программы Альфа и Омега, в которой вместе с Арестовичем текущие события обсуждают Илия Куса (эксперт Украинского института будущего), Юрий Романенко (журналист, сооснователь этого же института) и Николай Фельдман (журналист).

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Арестович и другие участники эфира обсуждали, среди прочего, недавний доклад американского аналитического центра RAND Corporation, авторы которого анализируют риски затяжной войны в Украине для интересов США. «Хотя Вашингтон не может предопределить продолжительность войны, он способен предпринять шаги, которые сделают возможное окончание конфликта путем переговоров более вероятным», — пишут авторы документа в аннотации к нему. Фактически они рассматривают идею «мира в обмен на территории», считая маловероятной решающую победу Украины либо РФ в войне. Хотя ранее Украина неоднократно заявляла о крайней неприемлемости такого подхода, авторы доклада, напротив, рассуждают о том, как с помощью гарантий безопасности для Украины и других инструментов США могли бы подтолкнуть официальный Киев к подобным переговорам.

Арестович, комментируя доклад, фактически высказывается в поддержку его тезисов. Он утверждает, что Россия способна еще долгое время мобилизовать «по 200 тыс. человек каждые три месяца», вооружая их «хоть луками и стрелами», тогда как для Украины накопление ресурса более проблематично.

«У меня теперь вопрос. 97% [украинского] общества говорят об освобождении Донбасса военным путем. А что, если этого не произойдет? Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? — задается вопросом Арестович. — Эта же возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и по всему остальному, — что мы просто обалдеем все тут дружно. Поэтому выход из этой войны — давайте уж мы побудем более откровенными, чем RAND Corporation — он может быть совсем не таким, как нам всем казалось еще полгода назад или еще три месяца назад, особенно после успеха херсонской операции».

Далее Арестович развивает мысль так: «Это не потому, что коварные американцы не дают оружие и затягивают […], а потому что для этого нужны, например, тысяч 400 идеально подготовленного вышколенного войска с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Оно у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит научить столько людей — да и денег не хватает. Поэтому мораль сей басни очень простая: готовы ли мы как общество к такому исходу? Не готовы».

В то же время бывший советник ОП счел нужным отметить, что «решил проговорить» такой взгляд на перспективы развития войны якобы «как ожидания российской стороны» и «чтобы меня сильно не ругали».

«Мы же можем обсуждать ожидания российской стороны, их коварные планы? Вот их коварный план. Это не ожидания Арестовича, а это Арестович описывает, как думает российская сторона. […] Я хорошо умею оценивать военно-политическую обстановку», — заявил он.

Вдобавок к этим заявлениям Арестович заявил, что «судя по докладам Rand и оговоркам военно-политического руководства Запада и они что-то такое думают, заразы». «А мы чуть больше чем зависим от них, мы тотально зависим», — добавил экс-советник ОП. Далее в свойственном ему саркастическом тоне он решил напомнить украинцам, что «жизнь сложнее, чем на самом деле» и взялся рассуждать о гипотетической реализации «сценария двух Корей» для Украины — подразумевая Корейское соглашение о перемирии 1953 года, которой положило конец боевым действиям в Корейской войне (но не самой войне), превратив демилитаризованную зону в фактическую границу между КНДР и Южной Кореей вдоль 38-й параллели.

«Вот условно говоря в сценарии двух Корей — что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, которая остается, правильно? А значит речь идет о гарантиях», — заявил Арестович.

При этом он тут же сардонически признал, что «после этого эфира все попадают в обморок». «Я прямо вижу, как его режут на цитаты, [как] российское телевидение будет показывать — и это хорошо, потому что мы создаем резонанс, заставляем людей задуматься, — заявил Арестович. — На российском телевидении [будут говорить] «Запад бросил Украину, никакой победы не будет». А у нас: «Куса, Арестович, Фельдман и Романенко — ячейка русского мира, пораженцы, проталкивают свой [нарратив], а мы до последнего снаряда…».

«Но за этим я гарантирую что упустят: что у этого положения есть множество бонусов, которые Запад всерьез рассматривает в этой статье [докладе RAND Corporation]— к примеру, вопрос о гарантиях», — резюмировал Арестович.

Как тезисы Арестовича использовала российская пропаганда

Словами Арестовича действительно поспешила воспользоваться российская пропаганда. Вот лишь несколько примеров свежих заголовков из российских СМИ, в материалах которых приводят цитаты бывшего советника ОП:

Инфографика: Заголовки в российских СМИ после высказываний Арестовича

Кроме того, тезисы Алексея Арестовича прокомментировал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медеведев (обозначив их как заявление «про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей»).

Хотя Арестович сейчас не занимает никаких официальных должностей, Медведев поспешил назвать «разговоры про „корейский сценарий“» «хотелками» Украины, подчеркнуть, что «раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», и повторить в связи с этим ряд тезисов российской пропаганды о незаконной аннексии окккупированных районов Украины. «Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием» — заявил Медведев. Он также воспользовался словами Арестовича, чтобы ложно трактовать его как позицию Украины: «В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — сочинил Медведев трактовку, которая не имеет ничего общего с официальной позицией Киева.

Как реагируют в Украине

На этом фоне слова Арестовича в Украине вызвали заметный резонанс. Секретарь СНБО Алексей Данилов исключил возможность любого «корейского сценария» для Украины.

«Украина — не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения „российскому военному кораблю“ заданы, изменения не предусмотрены, Силы обороны Украины работают», — подчеркнул Данилов.

На резонансные заявления бывшего советника главы ОП обратили внимание в своем эфире также главный редактор проекта NV Виталий Сыч и инвестбанкир Сергей Фурса. Оба «поздравили» Арестовича с тем, что он «поднялся уже до такого уровня, что цитирует его карликовый алкоголик Дмитрий Медведев».

«Несколько удивительные метаморфозы случились с господином Арестовичем, потому что он обещал всем победу «за две-три недели», — напомнил Сыч, отметив недопустимость параллелей между разделением Корейского полуострова и российской оккупацией территорий Украины.

Фурса же констатировал, что «Арестович каким был, таким и остался», что он «всегда хочет экзальтировать или хочет лайков», обращая внимания на запросы в том числе и своей российской аудитории, а теперь фактически озвучивая для нее «обещание быстрого завершения войны».

«Но сейчас Дмитрию Медведеву нравится то, что говорит Арестович. Вот тут нужно задуматься Арестовичу», — подчеркнул Сергей Фурса. Он также дал понять, что считает лукавством попытку бывшего советника ОП представить свое мнение как отсылку к докладу RAND Corporation.

«Арестович не может ни на кого ссылаться, потому что для Арестовича есть только Арестович, мы же это понимаем. Он на себя ссылается», — считает Сергей Фурса. Он также напомнил, что сценарий разделения Украины по корейскому варианту «первым придумал не Арестович». «Это придумал еще Генри Киссинджер, которому уже 100 лет и который в начале войны предлагал Украине сдаться. Его захаяли, он передумал, сразу переобулся — ему 100 лет, а переобувается он как будто еще молодой. Тогда он сказал, что Украина точно должна победить, Украина должна вступить в НАТО, но чтобы Россия не пуляла ядерными бомбами, можно вот так разделить [Украину], как КНДР и Южную Корею».

Сам Арестович на фоне нового скандала оговорился, что в скандальном эфире он и его соведущие обсуждают «различные сценарии и возможные ветки развития событий, чтобы люди думали».

«Думали — и задавали вопросы. Но люди все равно предпочитают думать выжимками из Страны и твиттерами Медведева», — попытался оправдаться Арестович, традиционно обвиняя аудиторию в том, что его якобы неверно поняли и «сценарий двух Корей» будто бы «всерьез дискутируется на Западе».

«Многое нам нужно, чтобы выиграть войну вчистую и избежать „сценария двух Корей“. Но больше всего для этого нужно умение хладнокровно анализировать варианты и расчитывать ходы в сложнейшей партии. А люди, у которых мозги заменяют выжимки из Телеграм-каналов, войн не выигрывают. […] Война — это не кто кого перестреляет. А кто кого передумает», — заявил Арестович, пытаясь защитить свою спорную позицию.