В КНЭУ отменили лекцию Арестовича из-за протеста студентов

12 апреля, 00:13
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Арестович не будет выступать в КНЭУ (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Арестович не будет выступать в КНЭУ (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Киевский национальный экономический университет отменил запланированную лекцию бывшего советника ОП Алексея Арестовича из-за протеста студентов.

Студенческий академический совет КНЭУ им. В. Гетьмана сообщил, что решение пригласить Арестовича было «неосторожной попыткой предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица».

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«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас безоговорочно есть запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление Студенческого академического Совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества», — сообщили в КНЭУ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Лекция Алексей Арестович

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