В северных областях Украины объявляли тревогу из-за движения ракеты на Киев

15 октября, 16:51
Воздушные силы фиксировали ракету в сторону Киева (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Днем в среду, 15 октября, в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели курсом на Киев.

Обновлено в 16:50. Отбой воздушной тревоги в Киеве и Киевской области. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Тревога также объявлена в Донецкой, части Днепропетровской и Полтавской областей.

Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Украину 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахеды. Противовоздушная оборона обезвредила, предварительно, 86 российских дронов на севере, юге и востоке страны. Было зафиксировано попадание 26 беспилотников на 11 локациях.

В ночь на 10 октября РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Инфографика: NV

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без водоснабжения. Виталий Кличко назвал эту атаку одной из самых сложных в плане последствий.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Ракеты Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

