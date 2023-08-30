В Киеве кафе, бары и рестораны с 1 сентября будут работать на час дольше 30 августа, 12:03 Люди в кафе на Крещатике в Киеве, 21 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве время работы заведений общественного питания с 1 сентября продлят на один час — до 23:00.

Такое решение Совет обороны столицы принял в среду, 30 августа, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ограничить работу заведений до 22:00 решили, когда комендантский час в столице начинался в 23:00, но с 26 марта он — с 00:00. Продлить работу заведений общественного питания просили представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.

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По их словам, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Киеве, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

В начале августа на час дольше — до 23:00 — разрешили работать кафе и ресторанам Одесской области. В то же время дискотеки могут продолжаться до 22:00.

