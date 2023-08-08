Скоро пляжный сезон. В Одесской области кафе и ресторанам разрешили работать на час дольше 8 августа, 15:39 Пляж Ланжерон, Одесса, июнь, 2023 год (Фото:Наталья Кравчук, НВ)

В Одесской области перед открытием пляжного сезона, которое запланировано на эти выходные, кафе и ресторанам разрешили работать на час дольше — до 23:00. В то же время дискотеки могут продолжаться только до 22:00.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Председатель Одесской ОГА отметил, что местные власти пошли навстречу бизнесу, поэтому внесли изменения в приказ, по которому развлекательные заведения работали только до 22:00.

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В то же время Кипер отметил, что остаются ограничения по развлекательным мероприятиям.

«Громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!», — напомнил глава ОВА.

Он добавил, что предприниматели пообещали соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен добраться домой до комендантского часа.

7 августа Одесская ОГА сообщила, что хочет открыть пляжный сезон до выходных, поэтому поручила до 10 августа подготовить пляжи.