Число пострадавших от ракетной атаки РФ в Киеве снова возросло, трое — в тяжелом состоянии 31 декабря, 19:08 Кратер от российской ракеты в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Число пострадавших в результате российской ракетной атаки 31 декабря в Киеве возросло до 22, трое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

Также уточняется, что 15 пострадавших были госпитализированы, а семь получили помощь на месте.

Один человек погиб.

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Ранее в Киевской городской военной администрации сообщали о 21 пострадавшем в результате российской ракетной атаки.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семь пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).

