Подробности атаки от КГВА. В районе Киева уничтожены семь воздушных целей: один погибший, 20 пострадавших 31 декабря, 15:48 REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время массированной атаки России украинские силы уничтожили в районе Киева в субботу, 31 декабря, семь воздушных целей. Предварительно, один человек погиб, 16 пострадали.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков российских ракет:

в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль;



повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль; в Соломенском поврежден частный жилой дом, гостиница Адлер;

поврежден частный жилой дом, гостиница Адлер; в Печерском — разрушение гостиницы Алфавито, разрушены пять этажей, незначительные повреждения близлежащих зданий.



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В Днепровском районе обломки вражеских ракет обнаружили на улице.

Сейчас известно об одном погибшем (в Соломенском районе оккупанты убили пожилого мужчину) и 20 пострадавших, в частности японского журналиста. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 14 из них госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте.

Во время массированной атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожье (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).