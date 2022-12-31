Россияне выпустили по Украине более чем 20 крылатых ракет. Силы ПВО сбили 12 — Залужный 31 декабря, 16:15 Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook

Во время массированной атаки по гражданским объектам Украины россияне, предварительно, выпустили более чем 20 крылатых ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 12.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Оккупанты выпускали крылатые ракеты воздушного базирования, применяя стратегические бомбардировщики Ту-95мс, из акватории Каспийского моря и наземных ракетных комплексов.



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Шесть из 12 ракет украинские защитники сбили в пределах Киевской области, пять — Житомирской и одну — Хмельницкой.

