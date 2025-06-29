Просто, вкусно и по-летнему. Пять блюд для пикника

Люля-кебаб на мангале, карп на гриле и еще несколько блюд, чтобы перекусить под открытым небом

Я знаю, вы тоже ждали этого момента — собраться большой семьей или компанией друзей, выехать на природу, разжечь костер, готовить вместе и просто быть рядом. Поэтому я собрал для вас пять рецептов, которые сам обожаю готовить на пикнике. Все просто, вкусно и по-настоящему летне. Идеально, чтобы хорошо провести время и вкусно перекусить под открытым небом.

Люля-кебаб на мангале

Горячий люля-кебаб, только что снятый с мангала, на тарелке с лавашем, свежей зеленью и овощами способен растопить даже самое холодное сердце. Это отличное решение для летнего гриля, чтобы разнообразить шашлыки и колбаски. Ко всему, это блюдо прекрасно подходит ко всем соусам и свежим летним салатам.

Ингредиенты

1 кг задней части говядины

1 луковица

100 г сала

3 зубчика чеснока

1 ч. л. с горкой копченой соли

½ ч. л. перца

Люля-кебаб / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Возьмите 1 кг говядины, уберите лишние пленки и перекрутите на мясорубке со средней решеткой. Затем так же перекрутите 3 зубчика чеснока, луковицу и 100 г сала. Добавьте 1 ч. л. с горкой копченой соли и ½ ч. л. перца.

Шаг 2

Перемешайте фарш руками, а затем в течение 4−5 минут тщательно вымните мясо, будто отбивая его о тарелку. Это нужно для того, чтобы фарш стал более вязким и плотным, иначе он не будет держаться на шампурах. Положите готовый фарш на 10−15 минут в холодильник для стабилизации.

Шаг 3

Подготовьте мангал, чтобы угли были раскаленными, но уже без огня. Достаньте фарш из холодильника и, смочив руки в воде, сформируйте люля-кебаб вокруг шампуров. Не делайте кебабы слишком толстыми, чтобы они не слетали с шампуров.

Шаг 4

Выложите шампуры на мангал и почти сразу прокрутите их, чтобы кебаб не упал. Постоянно крутите шампуры, чтобы люля-кебаб на мангале равномерно прожаривался и не падал. Жарьте до готовности 15−20 минут. Проверить готовность можно, разрезав один кусочек.

Шаг 5

Подавайте кебаб горячим на лаваше с любимым соусом.

Лаваш с сыром

Порой, чтобы было вкусно, не нужно ничего усложнять. Всего шесть базовых ингредиентов могут подарить вам идеальную закуску для пикников, которую захочется готовить еще и еще. Этот лаваш с сыром готовится очень просто, но сочетание ингредиентов в нем совершенное.

Ингредиенты

100 мл сметаны

1 пучок укропа

150 г сыра фета

150 г твердого сыра

1 томат

2 прямоугольных лаваша

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Мелко нарежьте пучок укропа и смешайте его со 100 мл сметаны.

Шаг 2

Натрите на крупную терку 150 г твердого сыра, нарежьте небольшим кубиком 150 г феты. Томат нарежьте слайсами.

Шаг 3

Разложите лаваши, смажьте их соусом, отступая по 4−5 см по краям. Выложите сверху мягкий сыр и томаты, притрусите натертым сыром.

Шаг 4

Закрутите лаваши, завернув внутрь края сверху и снизу. Выложите на разогретую сковороду-гриль или на решетку и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки где-то по 3−4 минуты на низком огне.

Карп на гриле с фенхелем и лимоном

Многие почему-то обходят пресноводную рыбу стороной, выбирая морскую. Хотя купить и приготовить замороженное филе действительно легче, но гораздо интереснее попробовать рыбу из наших рек и озер. Здесь важно найти удачное сочетание вкусов. Например, карп с фенхелем и лимоном получается невероятно вкусным.

Ингредиенты

1 карп ( или линь)

или линь) 50 г свежего фенхеля

½ лимона

соль и перец по вкусу

Рыба на гриле с фенхелем и лимоном / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Рыбу очистите от чешуи и внутренностей, посолите и поперчите. Фенхель порежьте тонкими ломтиками, лимон — кружочками. Заложите фенхель и лимон в середину рыбы.

Шаг 2

Выложите на решетку для гриля и готовьте на мангале в течение 15 минут, переворачивая рыбу через каждые 3−4 минуты.

Салат с клубникой и овощами гриль

Обычно, блюда на пикнике стандартные — мясо, уха и нарезанные овощи. А мне хочется, чтобы вы внесли в ваш пикник разнообразия и изысканности. Приготовьте овощи гриль. Горячими соедините их с сочной и сладкой клубникой. Заправьте только оливковым маслом и посыпьте измельченной мятой. У этого салата с клубникой и овощами гриль есть все шансы стать традиционным на ваших пикниках с семьей и друзьями.

Ингредиенты

200 г клубники

2 томата

1 кабачок

3 веточки мяты

1 ст. л. оливкового масла ( и дополнительно для жарки)

и дополнительно для жарки) соль по вкусу

Салат с клубникой и овощами гриль / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кабачок для нашего летнего салата порежьте кольцами, томаты — небольшими кусочками. Обжарьте овощи на сковороде-гриль или открытом гриле в течение 2−3 минут. Посолите по вкусу.

Шаг 2

Клубнику помойте и удалите хвостики. Смешайте в салатнике клубнику с овощами, добавьте измельченные листья мяты и оливковое масло.

Тосты с грушей на гриле

Груша — один из моих любимых фруктов, вкусом которого можно наслаждаться практически круглый год. Она прекрасна сама по себе, отлично подходит для различных салатов и пирогов, а еще с грушей получаются удивительно вкусные тосты. Я хочу предложить приготовить вам тосты с грушей на гриле — идеально простой рецепт для семейного пикника.

Ингредиенты

200 г груши

100 г крем-сыра

3 веточки тимьяна

4 куска хлеба

1 щепотка перца чили ( сухие хлопья)

сухие хлопья) 1 ст. л. оливкового масла

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Грушу помойте и порежьте на дольки толщиной около 1 сантиметра.

Шаг 2

Выложите грушу и кусочки хлеба на решетку для гриля и обжарьте с обеих сторон по 2−3 минуты.

Шаг 3

Кусочки хлеба намажьте крем-сыром, выложите кусочки груши, посыпьте измельченным тимьяном и хлопьями перца чили. Полейте оливковым маслом.

Мгновения вместе — неоценимы! Поэтому мой совет — устраивайте пикники чаще, потому что мы сами создаем воспоминания.

