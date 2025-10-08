Пять факторов. Что сдерживает наши желания

Если человек не верит, что способен достичь желаемого, он избегает попыток

Из исследований известно, что больше всего тормозит наши желания — их осознание, разрешение хотеть, их воплощение, получение от них удовольствия и наслаждения.

1. Конфликт желаний: «И булок хочется, и похудеть хочется», «И отношения хочу, и усилий делать не хочу», «И деньги хочу, и бездельничать хочу». Примеры примитивные, в мозгу всё сложнее, но суть вы поняли: человек и стремится, и избегает одновременно.

Реклама

2. Человек фиксируется на рисках, негативе, неудачах гораздо больше, чем на удовольствии от осуществления желания. Исследования Carver & Scheier о self-regulation доказывают: тревога «оттягивает» энергию от движения к цели.

Страх критики убивает даже осознание собственных желаний

3. Низкая самооценка и сомнения в собственных силах. Сотни исследований утверждают: если человек не верит, что способен достичь желаемого, он избегает попыток.

Очень часто это вижу в терапии одиноких людей, которые избегают отношений: настолько низкая вера в себя, что лучше и не начинать.

4. Депрессивные состояния — здесь все понятно. При депрессии часто наблюдается ангедония — потеря способности желать и получать удовольствие.

5. И главный фактор, который, согласно исследованиям, влияет и на предыдущие, и на множество других, а значит и на наше самочувствие, энергичность, витальность, резильентность — потому что все это результирующие воплощенных желаний — это страх социальной оценки.

Уверенность, что «не ко времени», «что все должны чувствовать что-то одинаковое», страх критики, осуждения, зависти убивает даже осознание собственных желаний и разрешение хотеть и радоваться этому.

Есть исследования, которые доказывают, что социальная тревожность может парализовать даже сильное желание. А отсутствие социальной поддержки — если окружение не признает желание легитимным, осуждает или высмеивает его, — создает запрет иметь желания как таковые. А это обессиливает человека.

Еще есть такой феномен, как интериоризированные нормы и запреты, например, культурные или семейные установки («не высовывайся», «это не для тебя»). Или идеологические правила: «радоваться стыдно», «быть счастливым означает не обладать сочувствием» и т. д.

Так что это целебно:

1. Располагать поддерживающей средой.

2. Самим быть доброжелательнее к своим и чужим желаниям.

И социальный фактор будет плюсом для воплощения желаний (а значит и для психического здоровья нации) — в который раз напоминаю.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь