Эффективны, бессмысленны или опасны? Что стоит знать о монодиетах

23 июля, 01:24
NV Премиум
Поделиться:
Арбуз — один из популярных продуктов для монодиет (Фото: 5seconds/Depositphotos)

Арбуз — один из популярных продуктов для монодиет (Фото: 5seconds/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:57
Ана Монтеро Браво
Диетолог, профессор Университета CEU San Pablo

Действительно ли питаясь на протяжении определенного времени только одним продуктом, можно похудеть и «очистить организм»?

В разгар лета многие люди поддаются искушению сесть на якобы чудодейственную диету, чтобы сбросить лишние килограммы, отделяющие их от идеального телосложения. В число подобных диет входят так называемые «монодиеты»: строгие системы питания, допускающие в течение определенного периода времени употребление только одного вида пищи — для быстрого похудения и «детоксикации».

Реклама

Среди популярных примеров — ананасовая, яблочная, арбузная, персиковая или артишоковая диеты, а также зерновые варианты, например, рисовая, и белковые, например, тунцовая или молочная. Они привлекают своей простотой и обещанием быстрого результата. Так ли это?

Теги:   Здоровое питание Диета Здоровье Похудение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies