Эффективны, бессмысленны или опасны? Что стоит знать о монодиетах

Действительно ли питаясь на протяжении определенного времени только одним продуктом, можно похудеть и «очистить организм»?

В разгар лета многие люди поддаются искушению сесть на якобы чудодейственную диету, чтобы сбросить лишние килограммы, отделяющие их от идеального телосложения. В число подобных диет входят так называемые «монодиеты»: строгие системы питания, допускающие в течение определенного периода времени употребление только одного вида пищи — для быстрого похудения и « детоксикации ».

Среди популярных примеров — ананасовая, яблочная, арбузная, персиковая или артишоковая диеты, а также зерновые варианты, например, рисовая, и белковые, например, тунцовая или молочная. Они привлекают своей простотой и обещанием быстрого результата. Так ли это?