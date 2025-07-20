Женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам? Вот ответ
Амелия Скотт: «В среднем женщины действительно нуждаются в большем количестве сна» (Фото: miklav/Depositphotos)
На продолжительность сна влияет целый ряд биологических, психологических и социальных факторов
Если вы подписаны на блогеров, рассказывающих о ЗОЖ, в TikTok или Instagram, вам наверняка встречались утверждения, что женщинам нужно спать на час или два больше, чем мужчинам.
Но что об этом говорят результаты исследований? И как это соотносится с тем, что происходит в реальной жизни?