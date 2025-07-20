Женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам? Вот ответ

20 июля, 13:17
NV Премиум
Амелия Скотт: «В среднем женщины действительно нуждаются в большем количестве сна» (Фото: miklav/Depositphotos)

Амелия Скотт: «В среднем женщины действительно нуждаются в большем количестве сна» (Фото: miklav/Depositphotos)

Амелия Скотт
Психолог, научный сотрудник Университета Маккуори

На продолжительность сна влияет целый ряд биологических, психологических и социальных факторов

Если вы подписаны на блогеров, рассказывающих о ЗОЖ, в TikTok или Instagram, вам наверняка встречались утверждения, что женщинам нужно спать на час или два больше, чем мужчинам.

Но что об этом говорят результаты исследований? И как это соотносится с тем, что происходит в реальной жизни?

Depositphotos
