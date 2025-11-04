Как вернуть ощущение контроля над собственной жизнью

Мы не можем контролировать в своей жизни все. Это и не нужно. Если у кого-то возникает такое желание, человек быстро превращается в тревожного и истощенного «контрол фрика».

Искусство «отпускать», адаптироваться и «ловить волну» делает нашу жизнь счастливее. В то же время «ощущение контроля над жизнью нужно для нашего ментального здоровья и внутреннего спокойствия», утверждают эксперты и исследования.

Ощущение контроля над жизнью — это не просто вера в свою силу, а сочетание нескольких внутренних и внешних факторов, которые создают устойчивое ощущение: «Я могу влиять на события, достигать, жить так, как я хочу, а не только реагировать на обстоятельства».

Вот некоторые из этих факторов:

1. Чувство компетентности

Человек чувствует контроль, когда понимает, что в состоянии справиться с вызовами.

Психика чувствует себя безопаснее, когда есть понимание закономерностей

Чувство компетентности появляется через маленькие удачные шаги и их празднование, обучение, похвалу. И исчезает, когда постоянно сталкиваемся с задачами, которые нам не под силу.

Первый вывод: перегрузка и «надрыв» снижает чувство компетентности.

Второй вывод: будьте нежнее к себе.

2. Предсказуемость и структура

Об этом мы с вами много говорим в последние годы . Психика чувствует себя безопаснее, когда есть понимание закономерностей: что, когда и почему происходит. Четкие рутины, списки, календарь, привычки создают стабильность.

В хаотичных условиях даже маленький ритуал (утренний кофе, вечерняя прогулка) возвращает внутренний ориентир.

Совет, который учитывает первый пункт: планировать не «всю жизнь», а на ближайшие 24 часа.

3. Автономия — право выбора

Контроль возрастает, когда есть возможность выбирать, даже мелочи: маршрут, слова, стиль одежды, с кем провести время. В исследованиях показано, что даже иллюзия выбора уменьшает уровень стресса.

Практика: ежедневно спрашивайте себя: «Что сегодня я могу выбрать самостоятельно?»

