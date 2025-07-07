Война обнуляет все наши планы? Как вернуть свое будущее

Елена Любченко: «Составляя планы, мы возвращаем себе контроль над ситуацией и берем курс на будущее» (Фото: PeopleImages.com/Depositphotos)

Впервые напечатано в журнале NV за июнь 2025 года . Републикация запрещена

На фоне постоянного новостного контента о переговорах, звонках, встречах, угрозах и договоренностях важных людей этой планеты трудно не задумываться о жизни «после». Конечно, мир вокруг нас не изменится за секунду, если война закончится или станет на паузу. Мы, как и сейчас, будем просыпаться каждый в своем интерьере со списком дел на день — и будем жить своим сегодняшним днем.

Впрочем, как насчет завтра? Есть ли смысл думать о нем, планировать, мечтать?