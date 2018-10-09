В Германии планируют законодательно запретить символику турецких ультраправых

В Германии планируют на законодательном уровне запретить символы и жесты ультранационалистической турецкой организации "Серые волки".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, под запретом может оказаться приветствие в форме "волка", так как законодатели считают, что оно напоминает нацистский салют.

В частности, депутат от ХДС Кристоф де Вриз заявил, что любая форма фашизма является нечеловеческой и несет угрозу либеральному обществу.

Следует отметить, что идею депутатов правящей партии поддержала и партия "Левые".

"Приветствие "Серых волков", одной из крупнейших правых экстремистских и антиконституционных организаций в Германии, вполне можно сравнить с приветствием Гитлера и поэтому оно должно быть запрещено", - заявил депутат Севим Дагделен.

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Напомним, что данный жест уже ранее вызывал споры, когда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу использовал его во время посещения консульства Турции в Гамбурге.

"Серые волки" стояли за нападениями и убийствами как внутри, так и за пределами Турции, а также совершили покушение на Иоанна Павла II в 1981 году.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Германии признало вне закона турецкое националистическое формирование Osmanen Germania BC.