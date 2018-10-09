В Германии планируют законодательно запретить символику турецких ультраправых

В Германии планируют на законодательном уровне запретить символы и жесты ультранационалистической турецкой организации "Серые волки".
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, под запретом может оказаться приветствие в форме "волка", так как законодатели считают, что оно напоминает нацистский салют.
В частности, депутат от ХДС Кристоф де Вриз заявил, что любая форма фашизма является нечеловеческой и несет угрозу либеральному обществу.
Следует отметить, что идею депутатов правящей партии поддержала и партия "Левые".
"Приветствие "Серых волков", одной из крупнейших правых экстремистских и антиконституционных организаций в Германии, вполне можно сравнить с приветствием Гитлера и поэтому оно должно быть запрещено", - заявил депутат Севим Дагделен.
Смотрите также
- Ультраправые подали в суд из-за миграционной политики Меркель
- Выборы в Германии: победа партии Меркель и ультраправые в Бундестаге
Напомним, что данный жест уже ранее вызывал споры, когда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу использовал его во время посещения консульства Турции в Гамбурге.
"Серые волки" стояли за нападениями и убийствами как внутри, так и за пределами Турции, а также совершили покушение на Иоанна Павла II в 1981 году.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Германии признало вне закона турецкое националистическое формирование Osmanen Germania BC.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования