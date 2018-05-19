Ультраправые подали в суд из-за миграционной политики Меркель

"Эта жалоба может изменить мир, если мы выиграем" – адвокат ультраправых

Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии подала жалобу в Конституционный суд на миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Юрист ультраправой партии Штефан Бранднер заявил, что жалоба была подана в Конституционный суд еще 14 апреля. В ней сказано, что, по мнению Альтернативы для Германии, при разработке миграционной политики правительство нарушило право Бундестага на принятие участия в решении вопроса.

Партия требует осуществить проверку решения Ангелы Меркель об открытии в сентябре 2015 года границы с Австрией для приема беженцев.

"Эта жалоба может изменить мир, если мы выиграем", – заявил адвокат партии.

В таком случае, по его словам, Меркель должна немедленно уйти в отставку с должности канцлера.

Конституционный суд еще не принял решение, рассматривать ли жалобу ультраправых.

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