При поддержке Орбана. В Словении ждут победы партии правого политика, которого обвиняли в коррупции и давлении на журналистов

3 июня, в Словении должны пройти парламентские выборы. Больше всего голосов на них может получить Словенская демократическая партия (SDS), которую возглавляет правый политик Янез Янша.
НВ рассказывает, что о нем известно и почему его сравнивают с Орбаном.
Бывший политзаключенный
Янез Янша родился 17 сентября 1958 года в Словенском городе Гросупле в католической семье. Он окончил Люблянский университет, по специальности Оборонные исследования. В 1982 году стал стажером в секретариате Минобороны Социалистической Республики Словения. В молодости Янша вступил в Коммунистическую партию, так как это было полезно для карьеры и даже был одним из лидеров молодежного крыла Лиги коммунистов. Кроме того, он стал президентом Комитета по основной народной обороне и социальной самозащите Альянса социалистической молодежи Словении.
В конце 1980-х годов, когда в Словении начали проводить демократические реформы и ввели послабления касательно свободы слова, Янша опубликовал в журнале Mladina, который издавал Альянс социалистической молодежи Словении, несколько статей. В них он критиковал Югославскую народную армию.
30 мая 1988 года Яншу арестовали вместе с тремя другими журналистами журнала Mladina и сержантом армии Югославии Иваном Борштнером. Их судил военный суд по обвинению в раскрытии военной тайны. Яншу приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Это дело вызвало массовые протесты против правительства, что положило начало процессу демократизации, известному как Словенская весна.
Министр обороны в период отделения от Югославии
В 1989 году Янша участвовал в создании одной из первых оппозиционных партий в Словении - Словенского демократического союза, став первым вице-президентом, а затем и президентом совета партии. После первых свободных выборов в мае 1990 года он стал министром обороны в кабинете Лойзе Петерле. Этот пост он занимал в период Десятидневной войны - короткого вооруженного конфликта между Словенией и Югославской народной армией после объявления Словенией независимости, который продолжался с 27 июня по 6 июля 1991 года.
Вместе с министром внутренних дел Игорем Бавчаром Янша был главным организатором стратегии Словении против Югославской народной армии.
В 1992 году, после раскола Словенского демократического союза на либеральное и консервативной направления, Янша присоединился к Социал-демократической партии Словении и оставался министром обороны до марта 1994 года. В мае 1993 года был избран главой Социал-демократической партии Словении и с тех пор ее возглавлял. В 2003 году эта политсила была переименована в Словенскую демократическую партию.
Янез Янша был министром обороны также с июня по ноябрь 2000 года в краткосрочном правительстве Андрея Баюка.
Премьерство и скандалы
В 2004 году после победы его партии на национальных выборах в Словении Янез Янша создал коалицию Социал-демократической партии Словении с Новой Словенией, Словенской народной партией и Партией пенсионеров. Эта коалиция сформировала правоцентристское правительство, а сам Янша впервые занял пост премьера, который занимал следующие четыре года.
Во время следующей предвыборной кампании в 2008 году, 1 сентября, за три недели до выборов, в эфире финского телеканала YLE были сделаны заявления о том, что Янша получил взятки от финской оборонной компании Patria (73,2% которой является собственностью финского правительства).
Сам Янша назвал это обвинение заговором СМИ, сфабрикованным левыми словенскими журналистами, и потребовал от финского телеканала YLE предоставить доказательства обвинений. То, что Янша назвал при этом ряд имен журналистов и попытался воспользоваться дипломатическими каналами, чтобы вынудить правительство Финляндии вмешаться в редакционную политику YLE, вызвало критику Международного института прессы и европейского отделения Международной федерации журналистов.
Рекламный ролик Словенской демократической партии в кампании 2018 года
Obstaja upanje! #SDSzate #ZdajGreZaSlovenijo pic.twitter.com/f1mfhltXkI— SDS (@strankaSDS) 31 мая 2018 г.
После выборов 2008 года Словенская демократическая партия заняла второе место на выборах и стала оппозиционной.
На выборах в 2011 году партия Янши снова заняла второе место. Но в январе 2012 года парламентское большинство назначило его премьер-министром во второй раз. Он занимал этот пост всего два года - в январе 2013 года Яншу обвинили в коррупции, а в феврале этого же года коалиционное правительство получило вотум недоверия от парламента и было распущено.
С июня 2013 года Янша был фигурантом дела о получении взятки от финской фирмы Patria в 2006 году и даже был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу, а 20 июня 2014 года начал отбывать этот срок в тюрьме Доб - самой большой тюрьме в Словении. Но уже 12 декабря 2014 года Янша был временно освобожден из тюрьмы в ожидании пересмотра дела Конституционным судом. 23 апреля 2015 года Конституционный суд отменил его приговор.
Кроме того, Словенскую демократическую партию критиковали за связи с неонацистской организацией Кровь и честь. Примечательно, что обнаружившей эти связи журналистке Анушке Делич, как когда-то самому Янше, в 2013 году предъявили обвинения в разглашении военных секретов. Через несколько лет эти обвинения были сняты.
Предвыборная кампания 2018 года: против мигрантов и с поддержкой Орбана
Во время нынешней предвыборной кампании партия Янши и другие правоцентристские партии активно высказывались против миграционной политики Евросоюза, согласно которой, квота мигрантов, которые должны осесть в Словакии составляет 567 человек.
Выборы в Словении должны состояться 3 июня / Фото: @strankaSDS
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который приехал в середине мая в словенский город Целе, чтобы агитировать вместе с Яншей, заявил: "Если Европа сдастся массовому перемещению населения и иммиграции, наш собственный Континент будет потерян... Цель состоит в том, чтобы расселить среди нас людей, которые не принадлежат к нашей культуре и которые захотят жить здесь в соответствии с их собственными религиями и обычаями".
Орбан выступал в поддержку Янши на еще одном предвыборном мероприятии.
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А на митинге в Любляне вечером 30 мая Янша упомянул о полумиллионе мигрантов, которые прошли через Словению в 2015 и 2016 годах по пути в Западную Европу.
"Мы не допустим, чтобы это повторилось, - сказал Янша, - Словенцы по своей сути [склонны к] солидарности, мы доказали это во время Балканских войн, но мы знаем, где разумная граница между солидарностью и безумием".
Кроме того, на одном из плакатов Словенской демократической партии изображены мигранты и беженцы за знаком Стоп.
"Янша явно подражает Орбану", - отметил Лука Орескович, эксперт из Гарварда по Центральной и Восточной Европе.
СМИ сообщали, что проорбановские медиакомпании оказали финансовую поддержку подразделениям, связанным со Словенской демократической партией. В свою очередь, партия Янши отвергает эти обвинения как "фейковые новости".
Шансы на победу
Недавний опрос местной словенской газеты Dnevnik показал, что Словенскую демократическую партию поддерживает 25,5% опрошенных, ее ближайшего соперника - новую левоцентристскую партию во главе с бывшим комиком Марьяном Шареком - 13,7%, а Либеральную партию современного центра действующего премьер-министра Миро Керара - 8,8%. Еще 40% опрошенных не решили, за кого будут голосовать.
Slovenia, Ninamedia poll:— Europe Elects (@EuropeElects) 30 мая 2018 г.
SDS-EPP: 26% (+2)
LMŠ-*: 14% (-4)
SD-S&D: 13%
SMC-ALDE: 9%
NSi-EPP: 8% (-1)
DeSUS-ALDE: 8%
L-LEFT: 7%
PAB-ALDE: 4% (+1)
SNS-*: 3% (+1)
SLS-EPP: 2%
Pirati- G/EFA: 2%
Sample Size: 900
Published: 30/05/18 pic.twitter.com/NdUf0slXJ4
Ключевым показателем будущих выборов будет явка - на последних выборах в 2014 году она достигла исторического минимума в 51%. В последние десять лет после глобального экономического кризиса 2008 года активность избирателей в Словении снижалась. Низкая явка будет преимуществом для Янши с его хорошо мобилизованной базой избирателей и сильными партийными структурами.
В то же время, по мнению политолога Тани Старич из Radio Slovenia, даже если партия Янши займет первое место на выборах, создание коалиции будет "долгим и болезненным процессом", так как все противники Словенской демократической партии, кроме одного, пообещали не вступать с ней в коалицию. Так что Янше придется убеждать политиков нарушить обещание, данное избирателям.
По материалам: The Guardian, Politico
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