Генсек ООН отправится в Вашингтон, чтобы «спасти зерновую сделку» — The New York Times 26 апреля, 12:50 Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mike Segar)

В среду, 26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается отправиться в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, цель визита «спасение» «зернового соглашения», сообщает The New York Times.

«Среди тем, которые, как ожидается, он будет обсуждать, — война в Украине и зерновая сделка, которая все чаще оказывается под угрозой», — говорится в статье.



По словам пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика, «мы находимся в очень деликатном периоде возобновления инициативы по Черному морю».

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В понедельник, 24 апреля Гутерриш встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

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18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней.

Ранее Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».