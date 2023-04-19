Почему снова возникли препятствия для украинского зерна 19 апреля, 17:21 NV Премиум

Нам бы сохранить тот морской экспорт, который есть сейчас

Итак, какие препятствия создает сейчас РФ для экспорта украинского зерна. Работают в Мраморном море перед Босфором осмотровые группы, в которые входят представители ООН, Турции Украины и России. Они согласовывают план инспекции судов каждый день, и есть, в принципе, две возможности блокировки. Первая возможность — когда российские инспекторы затягивают проведение инспекции, то есть судно можно осматривать час, а можно осматривать 5 часов, вы можете требовать доступа к 20 помещениям на каждом судне, а можете осмотреть только 4−5 трюмов. Можно придумывать и такое — сегодня мы начинаем не в 9, а в 10, заканчиваем не в 18, а в 15, потому что кто-то заболел, или нет катера. То есть, это обычные такие бюрократические условия.

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В последнее время, когда в течение двух дней на последней неделе ни одного судна не осматривалось, Россия придумала искусственные причины.