ООН фундаментально сломана, Россия и Китай не должны быть там — Помпео 4 апреля, 04:47 Помпео в Киеве (Фото:radiosvoboda.org)

Китай и Россия, которые являются членами Совбеза ООН, пренебрегают международным правом. ООН фундаментально сломана.

Об этом сказал бывший госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев, пишет Радио Свобода.



Экс-госсекретарь США настроен скептически в отношении будущего Организации.

Видео дня

«Мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности… Мы видим это снова и снова», — отметил Помпео.

По его словам, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, обе эти страны пренебрегают международным правом.

«Это уже пережиток времени, что коммунистическая партия Китая и Россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было», — добавил бывший госсекретарь США.

С 1 апреля Российская Федерация, развязавшая полномасштабную войну, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение месяца. Украинские дипломаты называют это «злой шуткой».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «Речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

Читайте также: Сергей Гайдай Какова должна быть окончательная победа Украины и при чем здесь ООН

«Начиная с 1 апреля они выводят уровень абсурда на новый уровень. Совет безопасности в том виде, в котором он создан, обездвижен и не способен решать вопросы своей первоочередной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты», — подчеркнул Кислица.