Зеленский и Дуда встретились в Луцке, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии 9 июля, 10:47 Суспільне Луцьк

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Украину в воскресенье, 9 июля. Вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским они посетили Кафедральный костел Петра и Павла в Луцке.

Об этом сообщает Суспільне Луцьк.

Накануне анонсировали, что в соборе состоятся мероприятия по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. Дуда и Зеленский принимают участие в траурной мессе.

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Также в костел прибыли митрополит ПЦУ Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, глава Украинской греко-католической церкви Святослав.



7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, совершенные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что в репрессиях украинцев погибло меньше, чем поляков. 80-ю годовщину Волынской трагедии Варшава на государственном уровне будет отмечать 11 июля.