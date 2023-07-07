Премьер-министр Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии — фото
Моравецкий приехал в Украину (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.
Фото визита премьера опубликованы на его странице в Facebook.
Польское радио сообщило, что вместе с исследователем Леоном Попеком Моравецкий посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской трагедии.
Там он возложил венок к памятнику.
Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.
По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что украинцев погибло меньше, чем поляков.