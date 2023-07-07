Премьер-министр Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии — фото

7 июля, 11:26
Поделиться:
Моравецкий приехал в Украину (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)

Моравецкий приехал в Украину (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.

Фото визита премьера опубликованы на его странице в Facebook.

Польское радио сообщило, что вместе с исследователем Леоном Попеком Моравецкий посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской трагедии.

Видео дня

Там он возложил венок к памятнику.

www.facebook.com/MorawieckiPL
Фото: www.facebook.com/MorawieckiPL
www.facebook.com/MorawieckiPL
Фото: www.facebook.com/MorawieckiPL
www.facebook.com/MorawieckiPL
Фото: www.facebook.com/MorawieckiPL
www.facebook.com/MorawieckiPL
Фото: www.facebook.com/MorawieckiPL

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что украинцев погибло меньше, чем поляков.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Волынская трагедия Матеуш Моравецкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X