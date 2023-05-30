В Польше отстранили от должности спикера МИД после его слов о Зеленском и Волынской трагедии — СМИ 30 мая, 22:35 Лукаш Ясина (Фото:gov.pl)

В Польше спикера Министерства иностранных дел Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за его заявлений о Волынской трагедии и президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает RMF FM.

Радио также уточняют, что Ясин, вероятно, уже не вернется на свой пост.

«Официальный представитель МИД Лукаш Ясин отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост», — говорится в сообщении.

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20 мая представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию 1943 года. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал такой подход неприемлемым.

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что украинцев погибло меньше, чем поляков.