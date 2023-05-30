В Польше отстранили от должности спикера МИД после его слов о Зеленском и Волынской трагедии — СМИ

30 мая, 22:35
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Лукаш Ясина (Фото:gov.pl)

Лукаш Ясина (Фото:gov.pl)

В Польше спикера Министерства иностранных дел Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за его заявлений о Волынской трагедии и президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает RMF FM.

Радио также уточняют, что Ясин, вероятно, уже не вернется на свой пост.

«Официальный представитель МИД Лукаш Ясин отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост», — говорится в сообщении.

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20 мая представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию 1943 года. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал такой подход неприемлемым.

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что украинцев погибло меньше, чем поляков.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Владимир Зеленский Волынская трагедия

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