Зеленский приехал в Финляндию. Примет участие в саммите со странами Северной Европы 3 мая, 11:56 Владимир Зеленский и Саули Ниинисте в Киеве, 24 января 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию в среду, 3 мая. Он примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

Об этом сообщает канцелярия президента.

Ожидается, что в полдень Зеленский отправится на торжественный прием в Президентский дворец, где встретится с Саули Ниинисте. Кроме него, президент Украины проведет встречи с премьер-министром Санной Марин, ее вероятным преемником спикером парламента Петтери Орпо и главой МИД Пеккой Хаависто.

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Во второй половине дня Зеленский примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы — Швеции, Норвегии, Дании, Исландии — во главе с финским лидером. Там обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, развитие отношений с ЕС и НАТО и формулу мира.

Также президент Украины проведет двусторонние встречи с премьерами, а после обсуждений они дадут пресс-конференцию.

Это четвертый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в США, Бельгию и Польшу.

