Финляндия назвала «неактуальной» дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине 12 апреля, 14:01 Истребитель Hornet (Фото:Emilio/www.flickr.com)

Министерство обороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров касательно передачи истребителей Hornet.

Об этом сообщает Yle.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что истребители будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

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По его словам, дискуссия о возможной передаче самолетов Украине не является актуальной.

Кайкконен заявил, что ответ был передан на прошлой неделе.

В марте Украина обратилась в Министерство обороны Финляндии и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet.

Запрос поступил после того, как финский премьер Санна Марин обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность передачи истребителей Hornet.

10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей Hornet. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пока находится на очень ранней стадии и для этого необходимо широкое международное сотрудничество.

Президент Финляндии Саули Нииностио в свою очредь отметил, что вопрос передачи истребителей Украине, о возможности чего сказала премьер-министр Санна Марин, «ни с кем не обсуждался».

После этого Марин сообщила, что «никто не обещал Украине истребители Hornet». Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией — и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.