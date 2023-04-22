Обучение военных. Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины

22 апреля, 01:04
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи для Украины. Туда войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что совместная миссия EUMAМ направлена на обеспечение базовой и специализированной подготовки 30 000 украинских военных. Учебная операция пройдет в Польше.

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Общая стоимость пакетов оборонной помощи от Финляндии достигла Украины около 990 миллионов евро.

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«Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат, вместе с необходимой материальной помощью», — отметил в сообщении министр обороны Антти Кайкконен.

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Также министерство сообщило, что, для того чтобы гарантировать безопасное прибытие пакета помощи, оно не будет озвучивать его содержимое, способ доставки или график.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Финляндия Война в Украине

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