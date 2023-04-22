Обучение военных. Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины 22 апреля, 01:04 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи для Украины. Туда войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM.

Об этом сообщает Yle.



Отмечается, что совместная миссия EUMAМ направлена на обеспечение базовой и специализированной подготовки 30 000 украинских военных. Учебная операция пройдет в Польше.

Видео дня

Общая стоимость пакетов оборонной помощи от Финляндии достигла Украины около 990 миллионов евро.

«Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат, вместе с необходимой материальной помощью», — отметил в сообщении министр обороны Антти Кайкконен.

Читайте также: Финляндия начала строительство стены на границе с Россией

Также министерство сообщило, что, для того чтобы гарантировать безопасное прибытие пакета помощи, оно не будет озвучивать его содержимое, способ доставки или график.