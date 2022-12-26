Телефонный разговор. Зеленский провел переговоры с премьером Индии Моди

26 декабря, 16:00
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

В понедельник, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Зеленский заявил, что пожелал результативного председательства в G20.

«На этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации», — отметил он.

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Глава государства также поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1607371199985623042

9 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Моде в 2022 году Моде не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине.

16 декабря Моде провел телефонный разговор с Путиным , во время которого призвал « к диалогу и дипломатии» как единственному способу окончить войну.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нарендра Моди Владимир Зеленский Война России против Украины

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