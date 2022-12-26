Телефонный разговор. Зеленский провел переговоры с премьером Индии Моди
Владимир Зеленский (Фото:ОП)
В понедельник, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
Зеленский заявил, что пожелал результативного председательства в G20.
«На этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации», — отметил он.
Глава государства также поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН.
9 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Моде в 2022 году Моде не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине.
16 декабря Моде провел телефонный разговор с Путиным , во время которого призвал « к диалогу и дипломатии» как единственному способу окончить войну.