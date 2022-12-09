Премьер Индии отменил ежегодную встречу с Путиным после его ядерных угроз — Bloomberg 9 декабря, 16:08 Владимир Путин ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммите ШОС, 17 сентября 2022 (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине, — об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 9 декабря, со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, отношения Индии и России остаются прочными, но «трубить о дружбе» сейчас может быть невыгодно Моди.



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Российский чиновник сказал Bloomberg, что решение Нью-Дели стало очевидным на саммите в Узбекистане в сентябре, когда Моди призвал Путина искать мира в Украине. Пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков 9 декабря заявил пропагандистам, что саммита в этом году не будет.

С тех пор, как Индия и Россия в 2000 году договорились о стратегическом партнерстве, двусторонний саммит не проводился всего раз — из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

Как пишет Bloomberg, правительство Моди сейчас пытается «балансировать между Москвой — ключевым поставщиком оружия и дешевой энергии, и США с союзниками, которые ввели санкции и установили потолок цен на российскую нефть». Индия воздержалась от голосования в ООН, осуждающего развязанную РФ полномасштабную войну, и не участвовала во введении санкций против страны-агрессора.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия перестала угрожать применением ядерного оружия в Украине и, по его мнению, риск ядерного удара снизился. Путин до этого заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».