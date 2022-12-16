Премьер Индии призвал Путина к закончить войну переговорами 16 декабря, 15:33 Нарендра Моди (Фото:REUTERS/Amit Dave)

В пятницу, 16 декабря, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Первый призвал главу Кремля «к диалогу и дипломатии» как единственному способу закончить войну.

Об этом сообщает The Indian Express.

Издание уточняет, что это не в первый раз, когда Моди призывает Путина к мирному решению войны против Украины, которую он сам же и развязал.

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«В ходе разговора с Путиным премьер-министр Моди снова повторил свой призыв к диалогу и дипломатии, как единственный путь разрешения конфликта, который продолжается в Украине», — пишет индийская газета.

9 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Моди в 2022 году не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным после его ядерных угроз Украине.

15 ноября, выступая на саммите G20, премьер-министр Индии призвал «вернуться на путь дипломатии» в вопросе войны России против Украины.