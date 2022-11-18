Зерновая сделка. Зеленский провел разговор с Эрдоганом
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот в пятницу, 18 ноября, поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский сообщил, что обсуждал с Эрдоганом зерновую сделку.
«В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности», — написал украинский президент в Twitter.
Также стороны обсудили безопасность и энергетическое сотрудничество.
Ранее в пятницу Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.