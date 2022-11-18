Эрдоган провел переговоры с Путиным: обсуждались переговоры с Украиной 18 ноября, 14:33 Эрдоган на встрече с Путиным в Узбекистане в сентябре (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via Reuters/File Photo)

В пятницу, 18 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, обсуждалось зерновое соглашение и переговоры с Украиной.

Как сообщили в канцелярии президента Турции в Twitter, Эрдоган назвал позицию Путина по продлению Стамбульского соглашения об экспорте украинского зерна на 120 дней «конструктивной».

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Турецкий лидер подчеркнул, что затягивание войны РФ против Украины увеличит риски и поэтому «необходимо оживить дипломатические переговоры» с Киевом.

Эрдоган также прокомментировал недавнюю встречу представителей американской и российской разведслужб в Анкаре. Он заявил, что это сыграло ключевую роль «в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах».

Стороны также обсудили строительство газового хаба в Турции. Специалисты из двух стран собираются провести технические, юридические и коммерческие оценки проекта.

Турция и президент Эрдоган заняли позицию посредника в войне России против Украины.

12 ноября Эрдоган сообщил, что планирует в ближайшие дни позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы узнать его позицию о переговорах с Россией.

Ранее Турция заявляла, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом.

6 октября президент Турции заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил зерновую инициативу и обмен пленными.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.