Байден и Эрдоган провели закрытую встречу на саммите G20 15 ноября, 11:56 Эрдоган и Байден провели закрытую для прессы встречу (Фото:@tcbestepe)

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях саммита G20.

В пресс-службе канцелярии турецкого президента в Twitter опубликовали фото двух лидеров.

Как сообщает CNN Turk, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме в гостинице Apurva Kempinski.

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Появилось также видео встречи Байдена и Эрдогана.

Во время встречи президент США выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, который унес жизни шести человек и ранил более 80.

Он также поблагодарил Эрдогана за его усилия по зерновому коридору и поставках украинского зерна в другие страны.

Лидеры также обсудили поставки истребителей F-16.

В канцелярии турецкого президента также уточнили, что Байден подчеркнул важность Турции в процессе вступления Швеции в НАТО.

В Индонезии проходит двухдневный саммит G20. Он проходит без российского диктатора Владимира Путина, однако тема вторжения РФ в Украину одна из главных.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Перед началом саммита Байден впервые с момента своего избрания на пост президента США лично встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.



