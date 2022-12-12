Зеленский провел переговоры с Байденом, обсудив укрепление ПВО и возобновление энергетики Украины 12 декабря, 01:36 Зеленский провел переговоры с Байденом (Фото:Офис президента)

Вечером в воскресенье, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

В частности, Зеленский сообщил, что в результате российских ракетных ударов уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры. Помощь США в восстановлении является важным шагом.

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Глава государства также призвал Байдена усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО Украины. Зеленский отметил, что это особенно важно после начала зимы в Украине.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения этой цели", - сообщил Офис президента.

Президент Украины отметил, что сегодня состоится саммит G7, в котором Украина будет участвовать.