Зеленский анонсировал переговоры с Байденом
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.
Глава государства пообещал позже сообщить все подробности переговоров.
Зеленский также отметил, что больше часа разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Оборона, энергетика, экономика, дипломатия… Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сообщил Зеленский.