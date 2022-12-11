Зеленский анонсировал переговоры с Байденом 11 декабря, 23:24 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Глава государства пообещал позже сообщить все подробности переговоров.

Зеленский также отметил, что больше часа разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Оборона, энергетика, экономика, дипломатия… Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сообщил Зеленский.

