Зеленский анонсировал переговоры с Байденом

11 декабря, 23:24
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Глава государства пообещал позже сообщить все подробности переговоров.

Зеленский также отметил, что больше часа разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Оборона, энергетика, экономика, дипломатия… Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сообщил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=c5oOQSYWkb4
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https://www.youtube.com/watch?v=o0UCz6v5M1k
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Джо Байден Владимир Зеленский

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