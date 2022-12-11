«Враги России». В Твери главную елку украсили гирляндой с фигурками Байдена, Зеленского и Пугачевой 11 декабря, 15:26 На новогоднюю елку в центре Твери повесили «врагов России» (Фото:Тверской Telegram-канал)

На новогодней елке в российской Твери повесили бумажную гирлянду с человечками. Среди изображений — Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, а также «предатели России» — Лайма Вайкуле, Максим Галкин и Алла Пугачева.

Соответствующие фото были обнародованы в местных Telegram-каналах.

На дереве в центре Твери у здания администрации вывешены голые фигурки американского президента Джо Байдена, главы Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона, известной российской певицы Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина, который открыто осудил вторжение РФ в Украине и помогает пострадавшим от боевых действий, и других известных людей.

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Жителям предлагают поиздеваться над ними. Каждая фигурка имеет пунктирные линии по краям и надпись «Оторви мне что-нибудь». «Зеленского» уже лишили ноги.

Кроме того, на фигурках написано, что «Россия самая лучшая».

Ранее сообщалось, что Кремль предоставил регионам и госкомпаниям РФ «рекомендации» по проведению новогодних мероприятий. Россиянам советуют «проявить сдержанность в расходах» и вспоминать «героизм» захватчиков в Украине.