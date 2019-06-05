Зеленский призвал к усилению санкций против РФ ради мира в Украине Вчера, 17:17 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Совета ЕС Дональдом Туском пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против РФ.

С таким призывом Зеленский выступил в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС.

«Призываю к усилению санкционного давления на РФ, чтобы «вернуть мир в Украине», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Во вторник 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.



Во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подтвердил неизменность курса Украины на интеграцию в ЕС и Североатлантический альянс.

Также Зеленский назвал противодействие РФ одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.