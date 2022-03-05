Если не закроете небо нам сейчас, оно упадет на ваши головы 5 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською

Эти слова адресованы гражданам западных стран. Для объяснения критически важных обстоятельств, угрожающих каждому из них лично, на каком бы континенте они не жили

Аудиоверсия колонки:

С момента захвата российскими войсками Чернобыльского радиоактивного могильника ядерных отходов, с момента танкового обстрела, поджога и захвата Запорожской атомной электростанции в зоне боевых действий оказался весь мир.

Пока статус западного мира — это статус заложника и жертвы. Двадцать лет Путин дрессировал политиков разных стран с помощью ядерного шантажа и дешевых нефти и газа. И эти люди убеждали всех, что Грузия и Украина — это второстепенные страны. Их судьба не коснется вас лично, какой бы трагической она ни была.

И вот это время пришло для вас лично.

Война в Украине с момента захвата ядерных объектов людьми, с детства лишенными совести, интеллекта и критического мышления, превратилась в Третью мировую, «войну шестого поколения», New Generation War.

Мы предупреждали о ее возможности, о гитлеровской ментальности современной России. Но вы называли нас «радикалами», носителями языка ненависти и подвергали позитивной дискриминации за выражения наших собственных национальных чувств.

Теперь эта война сама идет к вам. Она идет к вам со своим языком ненависти и мыслями ненависти, на которых воспитана вся современная Россия. Несколько поколений русских людей, которые ненавидят вас просто потому, что вы есть. Так вы начали просыпаться и понимать, что происходит.

Путин — психически больной человек, и это больше не метафора

Но вы из-за особенностей высоких культур своих наций и гуманистического воспитания не способны понять, с кем вы имеете дело в лице Путина.

Западный мир, который десятилетиями боролся за ограничение ядерной энергетики, за экологию и чистоту окружающей среды, имеет все шансы стать объектом радиоактивного поражения в планетарном масштабе.

Путин — психически больной человек, и это больше не метафора, а очевидность для всех специалистов. На языке психиатрии это называется «параноический психоз», каждый психиатр легко заметит все клинические признаки. В таком состоянии доминантным поведением является только максимальная агрессия ко всему внешнему миру, потому что больной считает, что весь мир ему угрожает. И нужно ударить первым.

Человек, откровенно провозгласивший, что продолжает политику Сталина, и при этом ведет себя, как Гитлер. Такой человек не останавливался и не остановится перед тотальным уничтожением всего, что не вписывается в его картину мира.

Украина не подчинится Путину ни при каких обстоятельствах. Тогда, если российским войскам придется отступать, то их безумный главнокомандующий взорвет наши атомные станции.

И если вы не закроете нам небо сейчас, то оно упадет на ваши головы. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

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