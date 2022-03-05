Если не закроете небо нам сейчас, оно упадет на ваши головы
Эти слова адресованы гражданам западных стран. Для объяснения критически важных обстоятельств, угрожающих каждому из них лично, на каком бы континенте они не жили
С момента захвата российскими войсками Чернобыльского радиоактивного могильника ядерных отходов, с момента танкового обстрела, поджога и захвата Запорожской атомной электростанции в зоне боевых действий оказался весь мир.
Пока статус западного мира — это статус заложника и жертвы. Двадцать лет Путин дрессировал политиков разных стран с помощью ядерного шантажа и дешевых нефти и газа. И эти люди убеждали всех, что Грузия и Украина — это второстепенные страны. Их судьба не коснется вас лично, какой бы трагической она ни была.
И вот это время пришло для вас лично.
Война в Украине с момента захвата ядерных объектов людьми, с детства лишенными совести, интеллекта и критического мышления, превратилась в Третью мировую, «войну шестого поколения», New Generation War.
Мы предупреждали о ее возможности, о гитлеровской ментальности современной России. Но вы называли нас «радикалами», носителями языка ненависти и подвергали позитивной дискриминации за выражения наших собственных национальных чувств.
Теперь эта война сама идет к вам. Она идет к вам со своим языком ненависти и мыслями ненависти, на которых воспитана вся современная Россия. Несколько поколений русских людей, которые ненавидят вас просто потому, что вы есть. Так вы начали просыпаться и понимать, что происходит.
Путин — психически больной человек, и это больше не метафора
Но вы из-за особенностей высоких культур своих наций и гуманистического воспитания не способны понять, с кем вы имеете дело в лице Путина.
Западный мир, который десятилетиями боролся за ограничение ядерной энергетики, за экологию и чистоту окружающей среды, имеет все шансы стать объектом радиоактивного поражения в планетарном масштабе.
Путин — психически больной человек, и это больше не метафора, а очевидность для всех специалистов. На языке психиатрии это называется «параноический психоз», каждый психиатр легко заметит все клинические признаки. В таком состоянии доминантным поведением является только максимальная агрессия ко всему внешнему миру, потому что больной считает, что весь мир ему угрожает. И нужно ударить первым.
Человек, откровенно провозгласивший, что продолжает политику Сталина, и при этом ведет себя, как Гитлер. Такой человек не останавливался и не остановится перед тотальным уничтожением всего, что не вписывается в его картину мира.
Украина не подчинится Путину ни при каких обстоятельствах. Тогда, если российским войскам придется отступать, то их безумный главнокомандующий взорвет наши атомные станции.
И если вы не закроете нам небо сейчас, то оно упадет на ваши головы. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали.
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