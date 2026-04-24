Зеленский второй раз за время войны в Иране прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии, 24 апреля 2026 года, 24 апреля 2026 года (Фото: Скриншот видео / Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 апреля, прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры», — заявил президент.

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Он подчеркнул важность взаимного усиления и ценность сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

26 марта Зеленский также находился с визитом в Саудовской Аравии, где состоялось подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух государств.

23 апреля президент рассказывал, что Украина заключила три оборонных соглашения со странами Ближнего Востока — с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ — по совместному производству дронов и развитию более эффективных систем противодействия БпЛА.

Накануне Зеленский находился на встрече лидеров ЕС в Кипре.