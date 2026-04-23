Украина подписала три больших документа относительно дронов со странами Ближнего Востока — Зеленский

23 апреля, 10:29
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Зеленский объявил о масштабных оборонных договоренностях по беспилотникам (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Зеленский объявил о масштабных оборонных договоренностях по беспилотникам (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении оборонных соглашений со странами Ближнего Востока по совместному производству дронов и развитию более эффективных систем противодействия беспилотникам.

Об этом он сообщил в четверг, 23 апреля, в своем Telegram.

«Мы подписали три большие документы по безопасности со странами Ближнего Востока — Drone Deal с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Они будут реализованы через ряд различных контрактов как с частным, так и с государственным сектором Украины», — написал президент.

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Зеленский отметил, что Украина может обеспечить результат благодаря собственному боевому опыту, учебным программам и программному обеспечению для объединения военных систем.

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Он также отметил развитие совместного производства дешевых дронов и средств их перехвата, что значительно эффективнее и дешевле использования дорогих ракет.

«Шахед может стоить от 80 до 130 тысяч долларов. Его уничтожат не с помощью ракеты стоимостью 3−4 миллиона долларов, а с помощью перехватчика стоимостью 10 тысяч долларов. Мы хотим помочь им защищаться», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также добавил, что Украина планирует развивать подобные партнерства с другими государствами, в частности поделиться этим опытом с США.

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10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать бороться с иранскими дронами.

17 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последние несколько недель в Украину с просьбой о помощи в защите граждан от воздушных атак обратились 11 стран. По словам Сибиги, некоторые из этих стран «уже поблагодарили нас за конкретную оказанную поддержку».

20 марта президент уточнил, что на Ближнем Востоке находится 228 украинских экспертов. Они работают в таких странах, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и Иордания.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Владимир Зеленский Дроны ОАЭ Саудовская Аравия Катар

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