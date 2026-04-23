Зеленский прибыл с визитом на Кипр, где примет участие в спецзаседании лидеров государств ЕС

Зеленский проведет трехсторонние переговоры с Коштой и фон дер Ляйен на Кипре (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский находится на Кипре, где примет участие в специальном заседании лидеров стран ЕС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Интерфакс-Украина .

«Президент прибыл на Кипр для участия в специальном заседании лидеров государств ЕС», — отметил он.

Никифоров добавил, что Зеленский планирует встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также с и.о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Реклама

Кроме того, ожидается трехсторонняя встреча с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Politico писало, что во время неформального ужина лидеров ЕС на Кипре, который сначала должен был быть посвящен войне на Ближнем Востоке и энергетическим вопросам, главной темой станет поддержка Украины после решения разблокировать кредит на 90 миллиардов евро.

По данным издания, встреча состоится вечером в курортном городе Айя-Напа: участники начнут прибывать в 17:15 по брюссельскому времени (18:15 по Киеву), после чего в 18:30 (19:30 по Киеву) запланирован разговор с президентом Украины, а в 19:15 (20:15 по Киеву) рабочий ужин. По его завершению предусмотрено короткое общение с прессой.

Ранее президент сообщил, что 23 апреля разблокировали европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне.

В свою очередь Кошта и фон дер Ляйен приветствовали это решение и пообещали в дальнейшем поддерживать Украину.