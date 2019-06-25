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Администрация президента анонсировала визит Зеленского в Канаду

25 июня, 19:09
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АП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский с понедельника, 1 июля по среду, 3 июля посетит с визитом Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Кроме того, запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

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Зеленский также проведет встречу с украинской общиной Канады.

Ранее Владимир Зеленский посетил Германию. Глава государства встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельвю в Берлине. Перед этим он провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Теги:   Канада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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