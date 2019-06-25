Администрация президента анонсировала визит Зеленского в Канаду 25 июня, 19:09 587 Цей матеріал також доступний українською АП Владимир Зеленский АП

Президент Украины Владимир Зеленский с понедельника, 1 июля по среду, 3 июля посетит с визитом Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Кроме того, запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Зеленский также проведет встречу с украинской общиной Канады.

Ранее Владимир Зеленский посетил Германию. Глава государства встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельвю в Берлине. Перед этим он провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.