Администрация президента анонсировала визит Зеленского в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский с понедельника, 1 июля по среду, 3 июля посетит с визитом Канаду.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.
Кроме того, запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
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Зеленский также проведет встречу с украинской общиной Канады.
Ранее Владимир Зеленский посетил Германию. Глава государства встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельвю в Берлине. Перед этим он провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.